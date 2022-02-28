В Украину прибудут бойцы из французского иностранного легиона

Детали

Французский иностранный легион, который состоит из высококвалифицированных специалистов, отпускает украинцев, которые хотят защищать свою Родину. При этом им оставляют полную экипировку.

Президент Украины также сообщил, что Украина сформирует дополнительный легион территориальной обороны из иностранцев.

“Так что в полку интербандеровцев прибыло. Остерегайтесь, варвары!” — написали в ВСУ.

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