СМИ: 3000 американских ветеранов хотят воевать за Украину

Детали

Как отмечается, среди желающих - ветераны боевых действий в Ираке и других горячих точках по всему миру.

Издание приводит пример Мэтью Паркера, американского ветерана, который имеет за плечами 22 года службы в Сухопутных войсках ВС США. Сперва он и еще 12 ветеранов, с которыми он служил в течение многих лет, планировали сесть на самолет в Польшу, добраться до украинской границы и присоединиться к отрядам территориальной обороны. Но ситуация упростилась после того, как президент Украины Владимир Зеленский призвал к формированию международного легиона, а украинское правительство упростило процедуру пересечения границы для людей, которые хотят помочь оборонять страну от российской агрессии.

По мнению Паркера, война в Украине - это более, чем оборона одной центральноевропейской страны, которая потерпела неспровоцированне нападение большего соседа. Как и многие другие добровольцы, он считает, что собственные демократические права американцев будут под угрозой, если Россия сможет одержать победу.

"Те, с кем воюют украинцы, — это типичные бандиты, они воюют с теми, кто не уважает международное право, кто не заботится о женщинах и детях. Мы и раньше воевали с таким типом людей", — заявил Паркер.

Напомним

Ранее сообщалось, что в Украину прибудут бойцы из французского иностранного легиона.