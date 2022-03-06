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СМИ: 3000 американских ветеранов хотят воевать за Украину

СМИ: 3000 американских ветеранов хотят воевать за Украину

Киев • УНН

 • 168576 просмотра

КИЕВ. 6 марта. УНН. 3000 американских добровольцев готовы противостоять российской агрессии в Украине в составе международного батальона. Об этом сообщает "Голос Америки" со ссылкой на представителя посольства Украины в Вашингтоне, передает УНН.

Детали

Как отмечается, среди желающих - ветераны боевых действий в Ираке и других горячих точках по всему миру.

Издание приводит пример Мэтью Паркера, американского ветерана, который имеет за плечами 22 года службы в Сухопутных войсках ВС США. Сперва он и еще 12 ветеранов, с которыми он служил в течение многих лет, планировали сесть на самолет в Польшу, добраться до украинской границы и присоединиться к отрядам территориальной обороны. Но ситуация упростилась после того, как президент Украины Владимир Зеленский призвал к формированию международного легиона, а украинское правительство упростило процедуру пересечения границы для людей, которые хотят помочь оборонять страну от российской агрессии.

По мнению Паркера, война в Украине - это более, чем оборона одной центральноевропейской страны, которая потерпела неспровоцированне нападение большего соседа. Как и многие другие добровольцы, он считает, что собственные демократические права американцев будут под угрозой, если Россия сможет одержать победу.

"Те, с кем воюют украинцы, — это типичные бандиты, они воюют с теми, кто не уважает международное право, кто не заботится о женщинах и детях. Мы и раньше воевали с таким типом людей", — заявил Паркер.

Напомним

Ранее сообщалось, что в Украину прибудут бойцы из французского иностранного легиона.

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