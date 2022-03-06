США призвали своих граждан немедленно покинуть Россию

Детали

В сообщении Госдепа отмечается, что американцы, которые проживают или путешествуют Россией "должны немедленно уехать".

Как объясняют в ведомстве, их гражданам это стоит сделать "через неспровоцированное и неоправданное нападение российских военных на Украину, возможность преследования граждан США со стороны представителей российской правительственной безопасности, ограниченные возможности посольства оказывать помощь гражданам США в России".

Также среди перечисленных причин указаны COVID-19, терроризм, ограниченные американо-российские рейсы и прочее.

Напомним

США хотят выделить Украине 10 миллиардов долларов.