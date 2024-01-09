В росії затримали громадянина США за звинуваченням у зберіганні наркотиків - ЗМІ
Київ • УНН
Громадянину США Роберту Вудленду загрожує до 20 років ув'язнення в російській в'язниці за звинуваченням у зберіганні наркотиків.
В росії затримали громадянина США за звинуваченням у зберіганні наркотиків, за що йому загрожує до 20 років позбавлення волі, повідомив у вівторок московський суд, пише Reuters, інформує УНН.
Деталі
6 січня Роберт Романов Вудленд був взятий під варту до 5 березня за звинуваченням у незаконному придбанні або зберіганні наркотиків.
російський Telegram-канал Mash повідомив, що 32-річному Вудленду висунули звинувачення у спробі виробництва і збуту незаконних наркотиків у великих розмірах. Він був затриманий 5 січня, повідомляє Mash.
На сторінці Роберта Вудленда у Facebook вказано, що він працював викладачем англійської мови в росії і жив за межами москви.
Вудленд, який був відомий друзям як "Роб", в 1993 році був усиновлений громадянами США з дитячого будинку в пермі, на уралі, і переїхав жити до США. Пізніше він повернувся в росію.
Як зазначається, ймовірно, у нього є і російський, і американський паспорти.
Доповнення
США заявляють, що кілька їхніх громадян незаконно ув'язнені в росії, в тому числі ветеран морської піхоти Пол Вілан і репортер Wall Street Journal Еван Гершкович.
Державний департамент неодноразово попереджав усіх американців негайно покинути росію, посилаючись на ризик неправомірних затримань і переслідувань з боку російських спецслужб.