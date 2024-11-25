В россии работают над созданием роев "шахедов", которые бы истощали украинскую ПВО - The Guardian

российские военные активно модифицируют дроны Shahed-136, которые в рф называют "герань-2", и работают над внедрением искусственного интеллекта. Они ожидают, "рои дронов" смогут координировать атаки, но пока неясно, насколько эффективной будет такая технология. Об этом военные источники рассказали The Guardian, пишет УНН.

Детали

Издание пишет, что рф наладила производство "шахедов" на двух заводах в Татарстане, в 800 км от украинской границы, и вносит технологические изменения. В частности, недавно была обнаружена модификация дрона с термобарической боеголовкой, способной создавать огненное облако с температурой до 2000°C.

По словам украинских военных источников, также ведутся работы по внедрению искусственного интеллекта для создания "роев дронов", с помощью которых "шахэды" будут общаться и координировать атаки таким образом, чтобы подавлять противовоздушную оборону. Однако непонятно, насколько эффективной может быть эта технология - говорится в статье.

Также издание пишет, что украинские силы обороны адаптируются к новым угрозам. Для борьбы с Shahed-136 разрабатываются дешевые FPV-дроны, стоимостью до 1000 долларов, с видом от первого лица. Однако отмечается, что турбулентность, которую создают "шахеды" во время полета, затрудняет управление меньшими FPV-дронами.

ВСУ также используют мобильные зенитные установки для уничтожения Shahed-136, поскольку их легче сбивать, чем ракеты. Однако большое количество атак, включая массированные удары по энергетической инфраструктуре, вызывает истощение украинской ПВО, добавили в The Guardian.

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Напомним

За последний месяц рф осуществила одну из самых масштабных атак - 120 ракет и 90 дронов одновременно. Вследствие этого были повреждены объекты энергетической инфраструктуры, а в отдельных регионах введено ограничение электроснабжения.

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