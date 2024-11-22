Впервые в Сумах: город атаковали "шахеды" со шрапнелью
Киев • УНН
Три дрона-камикадзе атаковали центр Сум, используя шрапнель для поражения людей. В результате атаки погибли 2 человека, еще 12 получили ранения.
Российские дроны-"шахеды", которыми атаковали Сумы, были снаряжены шрапнелью, со ссылкой на комментарий главы Сумской ОВА Владимира Артюха сообщает "Суспільне", пишет УНН.
Детали
"Шахеды", которыми били по Сумах, были снаряжены шрапнелью, сообщил начальник Сумской ОВА Владимир Артюх. "Это оружие применяется для уничтожения людей, а не для уничтожения объектов. В Сумах это впервые", - сказал чиновник.
Напомним
Два человека погибли, еще 12 ранены в результате атаки рф на центр города Сум дронами. Город подвергся воздушному нападению врага тремя дронами-камикадзе сегодня около пяти часов утра.
Из-за атаки "шахедов" на Сумы 12 раненых: показали последствия22 нояб. 2024, 06:40 • 12870 просмотров