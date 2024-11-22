Из-за атаки "шахедов" на Сумы 12 раненых: показали последствия

Армия рф утром 22 ноября нанесла удар вражескими беспилотниками по Сумской общине, в результате чего погибли два человека, еще 12 получили ранения, сообщила в пятницу Сумская ОГА, передает УНН.

Сегодня утром враг атаковал Сумскую общину БПЛА типа «Shahed» (3 взрыва). В результате ударов 2 человека погибли, 12 ранены, повреждены многоквартирные жилые дома, частные жилые дома, автомобили - говорится в сообщении ОВА.

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Сообщалось, что утром 22 ноября прозвучали взрывы в районе Сум прогремел взрыв. Враг атаковал регион беспилотниками. Было слышно мощные взрывы.