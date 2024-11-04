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Зеленский провел Ставку: рф использует примерно в десять раз больше "шахедов", чем прошлой осенью

Киев  •  УНН

13:50 • 5541 просмотра

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Зеленский провел заседание Ставки, где обсудили противодействие воздушным атакам рф и усиление ПВО. Также рассмотрели вопросы украинского производства оружия и долгосрочные контракты с производителями дронов.

Во время заседания Ставки был доклад и. о. командующего Воздушных сил Анатолия Кривоножко о борьбе со средствами российского воздушного террора и, в частности, об усилении ПВО. Сейчас россия использует примерно в десять раз больше «шахедов», чем прошлой осенью.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, передает УНН.

Провел Ставку. Был доклад и. о. командующего Воздушных сил Анатолия Кривоножко о борьбе со средствами российского воздушного террора. Усиление ПВО в регионах, которые больше всего в этом нуждаются, разработка новых решений в борьбе с КАБами, усиление мобильных огневых групп. Сейчас россия использует примерно в десять раз больше «Шахедов», чем прошлой осенью, поэтому мы должны полноценно им противодействовать

- рассказал Зеленский. 

Также по его словам, были доклады об украинском производстве - снаряды, оружие, техника, средства РЭБ, дроны. Результаты контрактации на текущий год и планирование на следующий.

Рассмотрели 3-5-летние контракты, которые предлагаем украинским производителям дронов стратегического уровня. Нужен длинный горизонт планирования, развитие и инвестиции для производителей. Также был доклад Главкома Александра Сырского по применению таких дальнобойных дронов, определение приоритетов, планирование операций

- сообщил Зеленский.

Дополнение

В ночь на 4 ноября рф атаковала Украину 80 беспилотниками, «Искандером-М» и управляемыми авиабомбами. Силы ПВО сбили 50 вражеских дронов в девяти областях Украины. 

Добавим 

Бывший спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат на днях подтвердил, что из частей Воздушных Сил и не только  немало людей направляют в пехоту.  Однако он отметил, что это происходит не от хороших времен. По его словам, Шахэды сбивают не только Воздушные Силы, а все Силы обороны -  это Воздушные Силы, Сухопутные войска, ВМС, ДШВ, пограничники и все-все, кто имеет чем.Игнат заявляет, что процент сбития «Шахедов» отнюдь не уменьшился, есть ежедневные официальные отчеты. 

Поясню еще раз - вместе с Шахедами уже второй месяц подряд летит еще кое-что, слепленное, как говорится, «из говна@ и палок», которое мы в сводках называем «БпЛА неустановленного типа». Их половина - они маркируются как «локационно потерянные. Поэтому ложь про меньше сбивают - очевидна!

- объяснил Игнат. 

Перед этим народный депутат Маряна Безуглая заявляла, что «Шахеды» якобы стали сбивать хуже, а ПВО переводят в пехоту.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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