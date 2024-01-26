В россии объявили в розыск известного писателя Бориса Акунина

российское министерство внутренних дел объявило в розыск писателя Бориса Акунина, который неоднократно заявлял, что не поддерживает вторжение рф в Украину. Об этом сообщают российские СМИ, передает УНН.

Детали

Известно, что в декабре против Акунина возбудили уголовное дело по двум статьям: оправдание терроризма (ст. 205.2 УК) и публичное распространение "фейков" о российской армии (ст. 207.3 УК).

Кроме того, "росфинмониторинг" внес писателя в список экстремистов и террористов. Люди, входящие в этот перечень, лишены возможности пользоваться банковскими услугами, в частности открывать счета и пользоваться деньгами на них.

Справочно

Борис Акунин (настоящее имя Григорий Чхартишвили) - автор серии книг "Новый детектив" о приключениях Эраста Фандорина и "История Российского государства". Он живет за границей и покинул Россию в 2014 году.

Мужчина неоднократно говорил, что не поддерживает действия российских властей, в том числе и полномасштабное вторжение рф в Украину.

Напомним,

Британская разведка, заявила, что кремль усиливает репрессии против тех, кто осмеливается критиковать действия москвы и войну в Украине. В частности, доказательством этого является приговор бывшему российскому агенту фсб Игорю Гиркину стрелкову.