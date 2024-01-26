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У росії оголосили в розшук відомого письменника Бориса Акуніна

У росії оголосили в розшук відомого письменника Бориса Акуніна

Київ • УНН

 • 24758 перегляди

російський письменник Борис Акунін був оголошений у розшук міністерством внутрішніх справ рф. Його звинувачують у поширенні "фейків" про російську армію.

російське міністерство внутрішніх справ оголосило в розшук письменника Бориса Акуніна, який неодноразово заявляв, що не підтримує вторгнення рф в Україну. Про це повідомляють російські ЗМІ, передає УНН.

Деталі 

Відомо, що у  грудні проти Акуніна порушили кримінальну справу за двома статтями: виправдання тероризму (ст. 205.2 КК) та публічне поширення "фейків" про російську армію (ст. 207.3 КК).

Крім того, "росфінмоніторинг" вніс письменника в список екстремістів і терористів. Люди, що входять до цього переліку, позбавлені можливості користуватися банківськими послугами, зокрема відкривати рахунки та користуватися грошима на них.

Довідково

Борис Акунін (справжнє ім'я Григорій Чхартішвілі) - автор серії книг "Новий детектив" про пригоди Ераста Фандоріна і "Історія Російської держави". Він живе за кордоном і покинув Росію у 2014 році.

Чоловік неодноразово говорив, що не підтримує дії російської влади, зокрема і повномасштабне вторгнення рф в Україну. 

Нагадаємо

Британська розвідка, заявила, що кремль посилює репресії проти тих, хто наважується критикувати дії москви та війну в Україні. Зокрема, доказом цього є вирок колишньому російському агенту фсб ігорю гіркіну стрєлкову.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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