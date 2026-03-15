В России малый бизнес подсчитывает убытки из-за запрета использования иностранных слов в вывесках - СВР
Киев • УНН
Предприниматели в РФ вынуждены массово менять рекламу и упаковку из-за новых языковых требований. Расходы на ребрендинг поглощают прибыль малого бизнеса.
В России с марта начали действовать новые правила использования иностранных слов в коммерческой деятельности, из-за чего бизнес вынужден массово менять вывески, рекламу, упаковку и сайты. Нововведения уже привели к дополнительным расходам для предпринимателей и создали правовую неопределенность из-за нечетких критериев допустимости слов, сообщает УНН со ссылкой на информацию от Службы внешней разведки Украины.
Детали
Согласно новым законодательным требованиям, все вывески, рекламные материалы, описания товаров на сайтах и маркетплейсах должны быть исключительно на русском языке. Использование латиницы, а также слов, которые могут признать недостаточно "русскими", фактически запретили.
Для малого бизнеса новые правила стали существенной финансовой нагрузкой. Предприниматели вынуждены срочно обновлять вывески, меню, упаковку и онлайн-площадки, тратя на это десятки тысяч рублей. Крупные торговые сети также несут значительные расходы, поскольку им приходится переоформлять сотни магазинов и рекламных носителей.
Как ребрендинг из-за новых языковых норм съедает прибыль бизнеса
Представители малого бизнеса уже заявляют, что обновление брендинга и вывесок фактически поглощает прибыль за несколько месяцев. В частности, кафе, студии и другие заведения вынуждены даже менять названия, если предыдущие формулировки не соответствуют новым требованиям. Попытки сохранить привычные названия через регистрацию торговых марок не всегда дают результат.
Помимо финансовых затрат, нововведения создали и юридические риски. Владельцы бизнеса не имеют четкого понимания, какие именно слова могут считаться нарушением, а какие являются допустимыми. При этом штрафы для компаний могут достигать сотен тысяч рублей.
