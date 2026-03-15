У росії малий бізнес рахує збитки через заборону використання іноземних слів у вивісках - СЗРУ

Київ • УНН

 • 20 перегляди

Підприємці в рф змушені масово змінювати рекламу та пакування через нові мовні вимоги. Витрати на ребрендинг поглинають прибутки малого бізнесу.

У росії з березня почали діяти нові правила щодо використання іноземних слів у комерційній діяльності, через що бізнес змушений масово змінювати вивіски, рекламу, пакування та сайти. Нововведення вже призвели до додаткових витрат для підприємців і створили правову невизначеність через нечіткі критерії допустимості слів, повідомляє УНН із посиланням на інформацію від Служби зовнішньої розвідки України.

Деталі

Згідно з новими законодавчими вимогами, усі вивіски, рекламні матеріали, описи товарів на сайтах і маркетплейсах мають бути виключно російською мовою. Використання латиниці, а також слів, які можуть визнати недостатньо "російськими", фактично заборонили.

Для малого бізнесу нові правила стали суттєвим фінансовим навантаженням. Підприємці змушені терміново оновлювати вивіски, меню, пакування та онлайн-майданчики, витрачаючи на це десятки тисяч рублів. Великі торговельні мережі також несуть значні витрати, оскільки їм доводиться переоформлювати сотні магазинів і рекламних носіїв.

Як ребрендинг через нові мовні норми з'їдає прибутки бізнесу

Представники малого бізнесу вже заявляють, що оновлення брендингу та вивісок фактично поглинає прибутки за кілька місяців. Зокрема, кафе, студії та інші заклади змушені навіть змінювати назви, якщо попередні формулювання не відповідають новим вимогам. Спроби зберегти звичні назви через реєстрацію торгових марок не завжди дають результат.

Окрім фінансових витрат, нововведення створили і юридичні ризики. Власники бізнесу не мають чіткого розуміння, які саме слова можуть вважатися порушенням, а які є допустимими. При цьому штрафи для компаній можуть сягати сотень тисяч рублів.

