В россии похоронили больше солдат, чем официально признали – Резников

Детали

"В кремле уже не знают, как объяснять то, что происходит. Ведь за эти дни они похоронили в регионах россии больше солдат, чем официально признали своих потери. Ложь им уже не помогает, а правда пугает. Ведь наши защитники и защитницы почти полностью уничтожили целый ряд российских танковых, десантно-штурмовых, инженерных и других подразделений, которые считались "элитными", вместе с их руководителями", — написал Резников.

По словам министра, с начала полномасштабного вторжения украинские военные сбили около 100 самолетов и 120 вертолетов, уничтожили почти 500 танков и полторы тысячи боевых бронированных машин россиян.

Резников отметил, что из-за таких больших потерь Россия собирает наемников по всему миру и предпринимает отчаянные попытки "толкнуть в ад войны с Украиной еще и белорусские войска".

"Позиция нашей армии очень четкая — все захватчики получат жесткий отпор, кто бы и откуда бы они не были. Мы это повторяли неоднократно", — добавил глава МОУ.

Напомним

Общие боевые потери рф вследствие вторжения в Украину в личном составе ориентировочно составляют примерно 15 000 человек.