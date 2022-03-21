Вторгнення рф в Україну: окупанти втратили приблизно 15 000 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Загальні бойові втрати рф внаслідок вторгнення в Україну в особовому складі орієнтовно становлять приблизно 15 000 осіб. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ у Facebook, пише УНН.
Деталі
За даними Генштабу ЗСУ, втрати ворога з 24.02 по 21.03 орієнтовно такі:
особового складу — приблизно 15 000 осіб,
танків ‒ 498 од.,
бойових броньованих машин ‒ 1535 од.,
артилерійських систем – 240 од.,
РСЗВ — 80 од.,
засоби ППО — 45 од.,
літаків — 97 од.,
гелікоптерів — 121 од.,
автомобільної техніки — 969 од.,
кораблі /катери — 3 од.,
цистерн з ПММ — 60,
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 24.
спеціальна техніка — 13.
"Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій. Бий окупанта! Разом переможемо!" — написали у штабі.
Нагадаємо
Генштаб ЗСУ зафіксував зниження інтенсивності застосування російськими окупантами пілотованої авіації.