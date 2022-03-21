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Фіксується зниження інтенсивності застосування противником пілотованої авіації - Генштаб

Фіксується зниження інтенсивності застосування противником пілотованої авіації - Генштаб

Київ • УНН

 • 102651 перегляди

КИЇВ. 21 березня. УНН. Збройні Сили України та інші підрозділи Сил оборони продовжують завдавати ударів по угрупованнях військ ворога, який намагється утримати захоплені рубежі. Водночас, фіксується зниження інтенсивності застосування противником пілотованої авіації. З метою оцінки ефективності результатів завданих ракетно-бомбових ударів противник використовував оперативно-тактичні безпілотні літальні апарати, повідомили у Генштабі, передає УНН.

Деталі

Положення та характер дій сил оборони суттєвих змін протягом останньої доби не зазнали.

Підрозділами Повітряних Сил Збройних Сил України за попередню добу було уражено 7 повітряних цілей ворога (1 літак, 4 БПЛА та 2 крилаті ракети). Крім того, бомбардувальна та штурмова авіація завдавала нищівних ударів по скупченнях техніки і живої сили противника.

Окупанти продовжують терор місцевого населення та мародерство на тимчасово захоплених територіях. До російської федерації ворог вивозить побутову, автомобільну техніку, продукти харчування та інші матеріальні засоби.

Відзначаються непоодинокі випадки розміщення російськими окупантами особового складу, озброєння та техніки на об’єктах цивільної інфраструктури.

Окупанти продовжують здійснювати заходи примусової мобілізації на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей. Так, за наявною інформацією, бюджетні організації Станично-Луганської селищної громади оповіщені про необхідність прибуття 1 квітня 2022 року працівників чоловічої статі віком від 18 до 60 років у місцевий відділ поліції для реєстрації. Причин такої “реєстрації” не пояснюють, хоча це пов’язано з черговою хвилею мобілізації до 2-го армійського корпусу для відправки у райони ведення бойових дій.

Збройні Сили України у взаємодії з іншими складовими сил оборони дають гідну відсіч загарбнику на всіх напрямках. Також продовжується знищення колон забезпечення противника.

Нагадаємо 

З початку вторгнення росії Повітряні сили України збили понад 200 літаків і вертольотів окупантів.

Українські Національні Новини

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