З початку вторгнення росії Повітряні сили України збили понад 200 літаків і вертольотів окупантів
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. З початку вторгнення росії Повітряні сили ЗСУ збили понад 200 ворожих літаків та вертольотів, десятки безпілотників і крилатих ракет. Про це повідомляє УНН з посиланням на Facebook Командування Повітряних сил ЗСУ.
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"За 25 днів російські окупанти зазнали серйозних втрат як на землі, так і в небі - 96 літаків, 118 вертольотів, десятки безпілотників і крилатих ракет", - йдеться в повідомленні.
Деталі
Українські зенітники вчора знищили один літак, чотири БПЛА і дві крилатих ракети. Інтенсивність ворожих нальотів знижується другу добу. Останнім часом окупанти стали частіше використовувати безпілотники для фіксації результатів ракетно-бомбових ударів по території України.
Також протягом вчорашнього дня по наземних цілях успішно відпрацювала ударна Авіація. Бомбардувальники Су-24М і штурмовики Су-25 завдали ракетно-бомбові удари по скупченню техніки і живій силі противника.
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Під Черніговом ЗСУ знищили окупантів та розгромили їхню техніку.