С начала вторжения россии Воздушные Силы Украины сбили более 200 самолетов и вертолетов оккупантов
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. С начала вторжения россии Воздушные силы ВСУ сбили свыше 200 самолетов и вертолетов, десятки беспилотников и крылатых ракет. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook командования Воздушных сил ВСУ.
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"За 25 дней российские оккупанты понесли серьезные потери как на земле, так и в небе - 96 самолетов 118 вертолетов, десятки беспилотников и крылатых ракет", - говорится в сообщении.
Детали
Украинские зенитчики вчера уничтожили один самолет, четыре БПЛА и две крылатых ракеты. Интенсивность вражеских налетов снижается вторые сутки. В последнее время оккупанты стали чаще использовать беспилотники для фиксации результатов ракетно-бомбовых ударов по территории Украины.
Также в течение вчерашнего дня по наземным целям успешно отработала ударная Авиация. Бомбардировщики Су-24М и штурмовики Су-25 нанесли ракетно-бомбовые удары по скоплению техники и живой силе противника.
Напомним
Под Черниговом ВСУ уничтожили оккупантов и разгромили их технику.