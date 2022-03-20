Під Черніговом ЗСУ знищили окупантів та розгромили їхню техніку
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Українські військові знищили окупантів разом із технікою на одному з напрямків Чернігівщини. Про це повідомляє Оперативне командування "Північ", передає УНН.
Цитата
"Чергова порція окупантів разом із технікою знищена на одному з напрямків Чернігівщини. "Привітали" так, що танки гусінь втратили", - ідеться в повідомленні.
Доповнення
Сьогодні вранці повідомляли, що російські окупанти обстрілюють Чернігів та Ніжин.