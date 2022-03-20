Под Черниговом ВСУ уничтожили оккупантов и разгромили их технику

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"Очередная порция оккупантов вместе с техникой уничтожена на одном из направлений Черниговской области. "Поздравили" так, что танки гусеницу потеряли", - говорится в сообщении.

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Сегодня утром сообщали, что российские оккупанты обстреливают Чернигов и Нежин.



