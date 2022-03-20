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Окупанти обстрілюють Чернігів та Ніжин – голова ОДА

Окупанти обстрілюють Чернігів та Ніжин – голова ОДА

Київ • УНН

 • 418127 перегляди

КИЇВ. 20 березня. УНН. Російські окупанти продовжують обстрілювати Чернігів та Ніжин. є громади в області, куди наразі неможливо доставити гуманітарну допомогу. Про це повідомив голова Чернігівської ОДА В'ячеслав Чаус, передає кореспондент УНН.

Цитата

«Шановна область, що відбувається у нас: ми маємо обстріли міста Ніжин; ми маємо хаотичні постійні обстріли міста Чернігів. Це агонічні обстріли ворога. Москальська мразота продовжує втрачати багато ресурсів як в техніці, так і в людях. Збройні Сили України наносять нищівних ударів. Тому вони агонізують і розстрілюють цивільну інфраструктуру»,- сказав Чаус.

За його словами, сьогодні багато роботи і в комунальників, і в енергетиків.

«Знов не говоритиму конкретики. Всі працюють, всі намагаються відновити по всіх громадах інфраструктуру, там де розтрощена. Там, де ми можемо, продовжимо доставляти ліки і продукти харчування. Доїжджає гуманітарна до багатьох громад. На жаль, повторюсь, є громади, куди ми на сьогодні доїхати не можемо і ми не знаємо, що там відбувається. Таке теж є і це прикро. Там ворог і доступу туди нема», - розповів Чаус.

Доповнення

У Чернігівській області російські окупанти покинули техніку, втікаючи від обстрілів. Вона перейшла на користь України.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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