На Чернігівщині окупанти повтікали від обстрілів, покинувши боєздатну техніку
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. У Чернігівській області російські окупанти покинули техніку, втікаючи від обстрілів. Вона перейшла на користь України. Відповідне відео поширили Сухопутні війська ЗС України, пише УНН.
Деталі
На оприлюдненому відео українські військові демонструють бронетехніку, покинуту окупантами, які втекли, щоб не потрапити під обстріл.
"Тепер ця техніка вже служить на користь України", - йдеться у повідомленні.
Доповнення
В Офісі Президента повідомили, що протягом доби українські війська завдали потужних ударів по російських окупантах. Зокрема, наші захисники знищили декілька тилових колон у Сумській та Миколаївській областях.