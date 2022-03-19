На Чернігівщині окупанти повтікали від обстрілів, покинувши боєздатну техніку

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На оприлюдненому відео українські військові демонструють бронетехніку, покинуту окупантами, які втекли, щоб не потрапити під обстріл.

"Тепер ця техніка вже служить на користь України", - йдеться у повідомленні.

Доповнення

В Офісі Президента повідомили, що протягом доби українські війська завдали потужних ударів по російських окупантах. Зокрема, наші захисники знищили декілька тилових колон у Сумській та Миколаївській областях.