Українські оборонці знищили декілька тилових колон у Сумській та Миколаївській областях - ОП
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. Протягом доби українські війська завдали потужних ударів по російських окупантах. Зокрема, наші захисники знищили декілька тилових колон у Сумській та Миколаївській областях. Про це під час брифінгу повідомив радник керівника Офісу Президента Олексій Арестович, передає кореспондент УНН.
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“Протягом доби наші війська завдали потужних ударів по противнику. Знищили декілька тилових колон в Сумській та Миколаївській області”, - заявив Арестович.
Деталі
Він додав, що протягом доби суттєвих змін у стані, положенні або характері дій противника і наших Збройних сил – не відбулося. “Ідуть тактичні бої місцевого значення. Основний напрямок зосередження зусиль противника залишається тим самим. Це напрямок Ізюм, Волноваха, Маріуполь, Херсон, Миколаїв”, - додав Арестович.
"За попередніми даними, знищено командувача 8-ї загальної військової армії південного воєнного округу РФ. І ця армія, до вашого відома, відповідала за створення першого і другого АК, так званих «міліцій ЛНР і ДНР». І несла основну відповідальність за події на Донбасі протягом попередніх восьми років. Ви будете дуже сміятися. Це відбулося в районі аеропорту Чорнобаївка, шостий раз поспіль", - вказав Арестович.
Окрім цього, наголошується, що повітряни сили знищили протягом доби 12 повітряних цілей. До сотого російського літака залишилися лише три збитих літаки.
Доповнення
З початку масштабного вторгнення в Україну російські окупанти втратили вже близько 14,4 тис. осіб особового складу, 213 артилерійських систем, 72 РСЗВ, 95 літаків, 115 вертольотів й сотні одиниць іншої техніки.