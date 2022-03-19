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Українські оборонці знищили декілька тилових колон у Сумській та Миколаївській областях - ОП

Українські оборонці знищили декілька тилових колон у Сумській та Миколаївській областях - ОП

Київ • УНН

 • 186239 перегляди

КИЇВ. 19 березня. УНН. Протягом доби українські війська завдали потужних ударів по російських окупантах. Зокрема, наші захисники знищили декілька тилових колон у Сумській та Миколаївській областях. Про це під час брифінгу повідомив радник керівника Офісу Президента Олексій Арестович, передає кореспондент УНН.

Цитата

“Протягом доби наші війська завдали потужних ударів по противнику. Знищили декілька тилових колон в Сумській та Миколаївській області”, - заявив Арестович.

Деталі

Він додав, що протягом доби суттєвих змін у стані, положенні або характері дій противника і наших Збройних сил – не відбулося. “Ідуть тактичні бої місцевого значення. Основний напрямок зосередження зусиль противника залишається тим самим. Це напрямок Ізюм, Волноваха, Маріуполь, Херсон, Миколаїв”, - додав Арестович.

"За попередніми даними, знищено командувача 8-ї загальної військової армії південного воєнного округу РФ. І ця армія, до вашого відома, відповідала за створення першого і другого АК, так званих «міліцій ЛНР і ДНР». І несла основну відповідальність за події на Донбасі протягом попередніх восьми років. Ви будете дуже сміятися. Це відбулося в районі аеропорту Чорнобаївка, шостий раз поспіль", - вказав Арестович.

Окрім цього, наголошується, що повітряни сили знищили протягом доби 12 повітряних цілей. До сотого російського літака залишилися лише три збитих літаки.

Доповнення

З початку масштабного вторгнення в Україну російські окупанти втратили вже близько 14,4 тис. осіб особового складу, 213 артилерійських систем, 72 РСЗВ, 95 літаків, 115 вертольотів й сотні одиниць іншої техніки.

Українські Національні Новини

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