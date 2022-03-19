Українські захисники знищили ще одного російського генерала
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. Українські захисники ліквідували командувача 8-ї загальновійськової армії Південного військового округу збройних сил російської федерації генерал-лейтенанта Андрія Мордвічева, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.
Цитата
"Внаслідок нанесення вогневого ураження по противнику, знищено командувача 8-ї загальновійськової армії Південного військового округу збройних сил російської федерації генерал-лейтенанта Андрія Мордвічева", - повідомили у Генштабі ЗСУ у Twitter.
Внаслідок нанесення вогневого ураження по противнику, знищено командувача 8-ї загальновійськової армії Південного військового округу збройних сил російської федерації генерал-лейтенанта Андрія Мордвічева. pic.twitter.com/gNfSCMIpkw— Генеральний штаб ЗСУ (@GeneralStaffUA) March 19, 2022
Доповнення
За даними Генштабу ЗСУ, з території України продовжують доправляти загиблих та поранених військовослужбовців збройних сил рф. Так, у місті Гомель для прийому і лікування поранених окупантів залучені усі медичні заклади, що мають хірургічні відділення. Хірурги працюють цілодобово, усі планові операції білоруських громадян або відмінено, або перенесено на невизначений термін. Фіксується великий відсоток смертності серед важкопоранених російських загарбників.