Украинские защитники уничтожили еще одного российского генерала
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. Украинские защитники ликвидировали командующего 8-й общевойсковой армии Южного военного округа вооруженных сил российской федерации генерал-лейтенанта Андрея Мордвичева, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.
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"В результате нанесения огневого поражения по противнику, уничтожен командующий 8-й общевойсковой армией Южного военного округа Вооруженных сил Российской Федерации генерал-лейтенант Андрей Мордвичев", - сообщили в Генштабе ВСУ в Twitter.
В результате нанесения огневого поражения по противнику, уничтожен командующий 8-й общевойсковой армией Южного военного округа Вооруженных сил Российской Федерации генерал-лейтенант Андрей Мордвичев.pic.twitter.com/gNfSCMIpkw— Генеральный штаб ВСУ (@GeneralStaffUA)March 19, 2022
Дополнение
По данным Генштаба ВСУ, с территории Украины продолжают доставлять погибших и раненых военнослужащих вооруженных сил рф. Так, в городе Гомель для приема и лечения раненых оккупантов привлечены все медицинские учреждения, имеющие хирургические отделения. Хирурги работают круглосуточно, все плановые операции белорусских граждан либо отменены, либо перенесены на неопределенный срок. Фиксируется большой процент смертности среди тяжелораненых российских захватчиков.