24 день повномасштабного вторгнення: авіацією України було уражено 12 повітряних цілей ворога

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Розпочалася двадцять четверта доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню.

Зенітними ракетними військами та винищувальною авіацією України було уражено 12 повітряних цілей ворога - 2 літаки, 3 вертольоти, 3 БПЛА та 4 крилаті ракети.

Також, протягом доби, українські захисники та захисниці знищили кілька колон техніки окупантів в Миколаївській та Сумській області, втрати ворога наразі уточнюються.

Виходячи з того, що ворогу завдано великих втрат в особовому складі, існує ймовірність, що військово-політичним керівництвом російської федерації буде прийнято рішення внесення змін до існуючого законодавства та розпочато відкриту мобілізацію для продовження затяжної, виснажливої війни.

З території України продовжують доправляти загиблих та поранених військовослужбовців збройних сил рф. Так, у місті Гомель для прийому і лікування поранених окупантів залучені усі медичні заклади, що мають хірургічні відділення. Хірурги працюють цілодобово, усі планові операції білоруських громадян або відмінено, або перенесено на невизначений термін. Фіксується великий відсоток смертності серед важкопоранених російських загарбників.