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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
1 квітня, 18:40 • 44933 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 92702 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

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1 квітня, 10:23 • 177902 перегляди

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24 день повномасштабного вторгнення: авіацією України було уражено 12 повітряних цілей ворога

24 день повномасштабного вторгнення: авіацією України було уражено 12 повітряних цілей ворога

Київ • УНН

 • 228298 перегляди

КИЇВ. 19 березня. УНН. В Міністерстві оборони України повідомили, що станом на поточну добу авіацією України було уражено 12 повітряних цілей ворога. Про це інформує УНН

Деталі

Розпочалася двадцять четверта доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню.

Зенітними ракетними військами та винищувальною авіацією України було уражено 12 повітряних цілей ворога - 2 літаки, 3 вертольоти, 3 БПЛА та 4 крилаті ракети.

Також, протягом доби, українські захисники та захисниці знищили кілька колон техніки окупантів в Миколаївській та Сумській області, втрати ворога наразі уточнюються.

Виходячи з того, що ворогу завдано великих втрат в особовому складі, існує ймовірність, що військово-політичним керівництвом російської федерації буде прийнято рішення внесення змін до існуючого законодавства та розпочато відкриту мобілізацію для продовження затяжної, виснажливої війни.

З території України продовжують доправляти загиблих та поранених військовослужбовців збройних сил рф. Так, у місті Гомель для прийому і лікування поранених окупантів залучені усі медичні заклади, що мають хірургічні відділення. Хірурги працюють цілодобово, усі планові операції білоруських громадян або відмінено, або перенесено на невизначений термін. Фіксується великий відсоток смертності серед важкопоранених російських загарбників.

Українські Національні Новини

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