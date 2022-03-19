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24 день полномасштабного вторжения: авиацией Украины было поражено 12 воздушных целей врага

Киев • УНН

 • 228298 просмотра

КИЕВ. 19 марта. УНН. В Министерстве обороны Украины сообщили, что по состоянию на текущие сутки авиацией Украины было поражено 12 воздушных целей врага. Об этом информирует УНН.

Детали

Началась двадцать четвертая эпоха героического противостояния Украинского народа российскому военному вторжению.

Зенитными ракетными войсками и истребительной авиацией Украины было поражено 12 воздушных целей врага - 2 самолета, 3 вертолета, 3 БПЛА и 4 крылатые ракеты.

Также, в течение суток, украинские защитники и Защитницы уничтожили несколько колонн техники оккупантов в Николаевской и Сумской области, потери врага пока уточняются.

Исходя из того, что врагу нанесен большой урон в личном составе, существует вероятность, что военно-политическим руководством российской федерации будет принято решение внесения изменений в существующее законодательство и начато открытую мобилизацию для продолжения затяжной, изнурительной войны.

С территории Украины продолжают доставлять погибших и раненых военнослужащих вооруженных сил рф. Так, в городе Гомель для приема и лечения раненых оккупантов привлечены все медицинские учреждения, имеющие хирургические отделения. Хирурги работают круглосуточно, все плановые операции белорусских граждан либо отменены, либо перенесены на неопределенный срок. Фиксируется большой процент смертности среди тяжелораненых российских захватчиков.

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