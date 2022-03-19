Втрати російських окупантів досягли близько 14 400 осіб - Генштаб ЗСУ

Деталі

За даними Генштабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 19.03 орієнтовно становили:



особового складу - близько 14 400 осіб,



танків ‒ 466 од.,



бойових броньованих машин ‒ 1470 од.,



артилерійських систем – 213 од.,



РСЗВ - 72 од.,



засоби ППО - 44 од.,



літаків – 95 од.,



гелікоптерів – 115 од.,



автомобільної техніки - 914 од.,



кораблі/катери - 3 од.,



цистерн з ПММ - 60,



БПЛА оперативно-тактичного рівня - 17,



спеціальна техніка - 11.



Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

Доповнення

За даними Генштабу ЗСУ, з території України продовжують доправляти загиблих та поранених військовослужбовців збройних сил рф. Так, у місті Гомель для прийому і лікування поранених окупантів залучені усі медичні заклади, що мають хірургічні відділення. Хірурги працюють цілодобово, усі планові операції білоруських громадян або відмінено, або перенесено на невизначений термін. Фіксується великий відсоток смертності серед важкопоранених російських загарбників.