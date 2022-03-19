Потери российских оккупантов достигли около 14 400 человек - Генштаб ВСУ

Детали

По данным Генштаба ВСУ, общие боевые потери противника с 24.02 по 19.03 ориентировочно составляли:



Личного состава - около 14 400 человек,



Танков ‒ 466 ед.,



Боевых бронированных машин ‒ 1470 ед.,



Артиллерийских систем - 213 ед.,



РСЗО - 72 ед.,



Средства ПВО - 44 ед.,



Самолетов - 95 ед.,



Вертолетов - 115 ед.,



Автомобильной техники - 914 ед.,



Корабли/катера - 3 ед.,



Цистерн с ГСМ - 60,



БПЛА оперативно-тактического уровня - 17,



Специальная техника - 11.



Данные уточняются. Подсчет осложняется высокой интенсивностью боевых действий.

Дополнение

По данным Генштаба ВСУ, с территории Украины продолжают доставлять погибших и раненых военнослужащих вооруженных сил рф. Так, в городе Гомель для приема и лечения раненых оккупантов привлечены все медицинские учреждения, имеющие хирургические отделения. Хирурги работают круглосуточно, все плановые операции белорусских граждан либо отменены, либо перенесены на неопределенный срок. Фиксируется большой процент смертности среди тяжелораненых российских захватчиков.