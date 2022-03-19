Украинские защитники уничтожили несколько тыловых колонн в Сумской и Николаевской областях - ОП
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. В течение суток украинские войска нанесли мощные удары по российским оккупантам. В частности, наши защитники уничтожили несколько тыловых колонн в Сумской и Николаевской областях. Об этом во время брифинга сообщил советник руководителя Офиса Президента Алексей Арестович, передает корреспондент УНН.
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“В течение суток наши войска нанесли мощные удары по противнику. Уничтожили несколько тыловых колонн в Сумской и Николаевской области”, - заявил Арестович.
Детали
Он добавил, что в течение суток существенных изменений в состоянии, положении или характере действий противника и наших Вооруженных сил - не произошло. "Идут тактические бои местного значения. Основное направление сосредоточения усилий противника остается прежним. Это направление Изюм, Волноваха, Мариуполь, Херсон, Николаев”, - добавил Арестович.
"По предварительным данным, уничтожен командующий 8-й общей военной армией Южного военного округа РФ. И эта армия, к вашему сведению, отвечала за создание первого и второго АК, так называемых "милиций ЛНР и ДНР". И несла основную ответственность за события на Донбассе в течение предыдущих восьми лет. Вы будете очень смеяться. Это произошло в районе аэропорта Чернобаевка, шестой раз подряд", - отметил Арестович.
Кроме этого, отмечается, что воздушные силы уничтожили в течение суток 12 воздушных целей. До сотого российского самолета остались лишь три сбитых самолета.
Дополнение
С начала масштабного вторжения в Украину российские оккупанты потеряли уже около 14,4 тыс. человек личного состава, 213 артиллерийских систем, 72 РСЗО, 95 самолетов, 115 вертолетов и сотни единиц другой техники.