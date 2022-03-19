В Черниговской области оккупанты бежали от обстрелов, бросив боеспособную технику
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. В Черниговской области российские оккупанты бросили технику, убегая от обстрелов. Она перешла в пользу Украины. Соответствующее видео распространили Сухопутные войска ВС Украины, пишет УНН.
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На обнародованном видео украинские военные демонстрируют бронетехнику, оставленную оккупантами, которые бежали, чтобы не попасть под обстрел.
"Теперь эта техника уже служит в пользу Украины", - говорится в сообщении.
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В Офисе Президента сообщили, что в течение суток украинские войска нанесли мощные удары по российских оккупантах. В частности, наши защитники уничтожили несколько тыловых колонн в Сумской и Николаевской областях.