В Черниговской области оккупанты бежали от обстрелов, бросив боеспособную технику

Детали

На обнародованном видео украинские военные демонстрируют бронетехнику, оставленную оккупантами, которые бежали, чтобы не попасть под обстрел.

"Теперь эта техника уже служит в пользу Украины", - говорится в сообщении.

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В Офисе Президента сообщили, что в течение суток украинские войска нанесли мощные удары по российских оккупантах. В частности, наши защитники уничтожили несколько тыловых колонн в Сумской и Николаевской областях.