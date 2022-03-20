Оккупанты обстреливают Чернигов и Нежин - председатель ОГА

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"Уважаемая область, что происходит у нас: мы имеем обстрелы города Нежин; мы имеем хаотические постоянные обстрелы города Чернигов. Это агонические обстрелы врага. Москальская мразота продолжает терять много ресурсов как в технике, так и в людях. Вооруженные Силы Украины наносят сокрушительные удары. Поэтому они агонизируют и расстреливают гражданскую инфраструктуру",- сказал Чаус.

По его словам, сегодня много работы и у коммунальщиков, и у энергетиков.

"Снова не буду говорить конкретики. Все работают, все пытаются восстановить по всем общинам инфраструктуру, там где разбита. Там, где мы можем, продолжим доставлять лекарства и продукты питания. К сожалению, повторюсь, есть громады, куда мы на сегодня доехать не можем и мы не знаем, что там происходит. Такое тоже есть и это обидно. Там враг и доступа туда нет", — рассказал Чаус.

Дополнение

В Черниговской области российские оккупанты покинули технику, убегая от обстрелов. Она перешла в пользу Украины.



