Фиксируется снижение интенсивности применения противником пилотируемой авиации - Генштаб

Детали

Положение и характер действий сил обороны существенных изменений в течение последних суток не претерпели.

Подразделениями Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины за предыдущие сутки было поражено 7 воздушных целей врага (1 самолет, 4 БПЛА и 2 крылатые ракеты). Кроме того, бомбардировочная и штурмовая авиация наносила сокрушительные удары по скоплениям техники и живой силы противника.

Оккупанты продолжают террор местного населения и мародерство на временно захваченных территориях. В российскую федерацию враг вывозит бытовую, автомобильную технику, продукты питания и другие материальные средства.

Отмечаются нередкие случаи размещения российскими оккупантами личного состава, вооружения и техники на объектах гражданской инфраструктуры.

Оккупанты продолжают осуществлять меры принудительной мобилизации на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Так, по имеющейся информации, бюджетные организации Станично-Луганской поселковой общины оповещены о необходимости прибытия 1 апреля 2022 года работников мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет в местный отдел полиции для регистрации. Причин такой “регистрации” не объясняют, хотя это связано с очередной волной мобилизации до 2-го армейского корпуса для отправки в районы ведения боевых действий.

Вооруженные Силы Украины во взаимодействии с другими составляющими сил обороны и дают достойный отпор захватчику на всех направлениях. Также продолжается уничтожение колонн обеспечения противника.

Напомним

С начала вторжения россии Воздушные силы Украины сбили более 200 самолетов и вертолетов оккупантов.