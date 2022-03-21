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Фиксируется снижение интенсивности применения противником пилотируемой авиации - Генштаб

Киев • УНН

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КИЕВ. 21 марта. УНН. Вооруженные Силы Украины и другие подразделения Сил обороны продолжают наносить удары по группировкам войск врага, пытающегося удержать захваченные рубежи. В то же время, фиксируется снижение интенсивности применения противником пилотируемой авиации. С целью оценки эффективности результатов нанесенных ракетно-бомбовых ударов противник использовал оперативно-тактические беспилотные летательные аппараты, сообщили в Генштабе, передает УНН.

Детали

Положение и характер действий сил обороны существенных изменений в течение последних суток не претерпели.

Подразделениями Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины за предыдущие сутки было поражено 7 воздушных целей врага (1 самолет, 4 БПЛА и 2 крылатые ракеты). Кроме того, бомбардировочная и штурмовая авиация наносила сокрушительные удары по скоплениям техники и живой силы противника.

Оккупанты продолжают террор местного населения и мародерство на временно захваченных территориях. В российскую федерацию враг вывозит бытовую, автомобильную технику, продукты питания и другие материальные средства.

Отмечаются нередкие случаи размещения российскими оккупантами личного состава, вооружения и техники на объектах гражданской инфраструктуры.

Оккупанты продолжают осуществлять меры принудительной мобилизации на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Так, по имеющейся информации, бюджетные организации Станично-Луганской поселковой общины оповещены о необходимости прибытия 1 апреля 2022 года работников мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет в местный отдел полиции для регистрации. Причин такой “регистрации” не объясняют, хотя это связано с очередной волной мобилизации до 2-го армейского корпуса для отправки в районы ведения боевых действий.

Вооруженные Силы Украины во взаимодействии с другими составляющими сил обороны и дают достойный отпор захватчику на всех направлениях. Также продолжается уничтожение колонн обеспечения противника.

Напомним

С начала вторжения россии Воздушные силы Украины сбили более 200 самолетов и вертолетов оккупантов.

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