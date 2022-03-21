Вторжение рф в Украину: оккупанты потеряли примерно 15 000 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. Общие боевые потери рф вследствие вторжения в Украину в личном составе ориентировочно составляют примерно 15 000 человек. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в Facebook, пишет УНН.
Детали
По данным Генштаба ВСУ, потери врага с 24.02 по 21.03 ориентировочно такие:
личного состава — примерно 15 000 человек,
танков — 498 ед.,
боевых бронированных машин — 1535 ед.,
артиллерийских систем — 240 ед.,
РСЗО — 80 ед.,
средства ПВО — 45 ед.,
самолетов — 97 ед.,
вертолетов — 121 ед.,
автомобильной техники — 969 ед.,
корабли /катера — 3 ед.,
цистерн с ГСМ — 60,
БПЛА оперативно-тактического уровня — 24.
специальная техника — 13.
"Данные уточняются. Подсчет осложняется высокой интенсивностью боевых действий. Бей оккупанта! Вместе победим!" — написали в штабе.
Напомним
Генштаб ВСУ зафиксировал снижение интенсивности применения российскими оккупантами пилотируемой авиации.