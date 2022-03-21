В росії поховали більше солдатів, ніж офіційно визнали – Резніков
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Протягом цих днів в росії поховали більше солдатів, ніж влада офіційно визнала своїх загиблих на війні в Україні. Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков, інформує УНН.
Деталі
"У кремлі вже не знають, як пояснювати те, що відбувається. Адже за ці дні вони поховали у регіонах росії більше солдат, ніж офіційно визнали своїх втрат. Брехня їм вже не допомагає, а правда лякає. Адже наші захисники і захисниці майже повністю знищили цілу низку російських танкових, десантно-штурмових, інженерних та інших підрозділів, які вважалися "елітними", разом з їхніми очільниками", — написав Резніков.
За словами міністра, з початку повномасштабного вторгнення українські військові збили майже 100 літаків та 120 гелікоптерів, знищили майже 500 танків і півтори тисячі бойових броньованих машин росіян.
Резніков зазначив, що через такі великі втрати росія збирає найманців по всьому світу та робить відчайдушні спроби "штовхнути у пекло війни з Україною ще й білоруські війська".
"Позиція нашої армії дуже чітка – усі загарбники отримають жорстку відсіч, хто б і звідки б вони не були. Ми це повторювали неодноразово", — додав глава МОУ.
Нагадаємо
Загальні бойові втрати рф внаслідок вторгнення в Україну в особовому складі орієнтовно становлять приблизно 15 000 осіб.