В россии на военном заводе состоялся "хлопок": что известно
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. На одном из крупнейших военно-промышленных заводов рф в соликамске произошел взрыв, причины «хлопка» неизвестны, якобы никто не пострадал. Об этом сообщает ASTRA со ссылкой на мчс прикамья, информирует УНН.
Детали
По информации мчс прикамья, информация о взрыве на "соликамском заводе "Урал" поступила в 13:25.
На место выехали 44 человека и 11 единиц техники.
Цитата
"По прибытию на место первых пожарно-спасательных подразделений было установлено, что в здании корпуса №2 АО "Соликамский завод Урал" произошел взрыв. В момент взрыва в здании никто не находился. На работу предприятия хлопок не повлиял. Предприятие работает в штатном режиме. По оперативной информации пострадавших нет", - заявили в мчс.
Дополнение
"Соликамский завод Урал " – один из крупнейших военно-промышленных заводов в рф. На предприятии производят порох, взрывчатые вещества и спец химию.
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