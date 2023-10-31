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БМ-27 «Ураган»

В росії на військовому заводі відбулась "бавовна": що відомо

Київ • УНН

 • 47128 перегляди

КИЇВ. 31 жовтня. УНН. На одному з найбільших військово-промислових заводів рф в солікамську стався вибух, причини «бавовни» невідомі, нібито ніхто не постраждав. Про це повідомляє ASTRA із посиланням на мнс прикам'я, інформує УНН.

В росії на військовому заводі відбулась "бавовна": що відомо

Деталі

За інформацією мнс прикам'я, інформація про вибуху на "Солікамському заводі "Урал" надійшла о 13:25.

На місце виїхали 44 людини та 11 одиниць техніки.

Цитата

"По прибуттю на місце перших пожежно-рятувальних підрозділів було встановлено, що в будівлі корпусу №2 АТ "Солікамський завод Урал" стався вибух. У момент бавовни в будівлі ніхто не перебував. На роботу підприємства бавовна не вплинула. Підприємство працює в штатному режимі. За оперативною інформацією постраждалих немає", - заявили в мнс.

Доповнення

"Солікамський завод Урал" – один із найбільших військово-промислових заводів у рф. На підприємстві виробляють порох, вибухові речовини і спецхімію.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Дрони СБУ атакували військовий табір рф у курській області – джерела

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