В росії на військовому заводі відбулась "бавовна": що відомо
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. На одному з найбільших військово-промислових заводів рф в солікамську стався вибух, причини «бавовни» невідомі, нібито ніхто не постраждав. Про це повідомляє ASTRA із посиланням на мнс прикам'я, інформує УНН.
Деталі
За інформацією мнс прикам'я, інформація про вибуху на "Солікамському заводі "Урал" надійшла о 13:25.
На місце виїхали 44 людини та 11 одиниць техніки.
Цитата
"По прибуттю на місце перших пожежно-рятувальних підрозділів було встановлено, що в будівлі корпусу №2 АТ "Солікамський завод Урал" стався вибух. У момент бавовни в будівлі ніхто не перебував. На роботу підприємства бавовна не вплинула. Підприємство працює в штатному режимі. За оперативною інформацією постраждалих немає", - заявили в мнс.
Доповнення
"Солікамський завод Урал" – один із найбільших військово-промислових заводів у рф. На підприємстві виробляють порох, вибухові речовини і спецхімію.
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