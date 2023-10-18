дрони СБУ атакували військовий табір рф у курській області – джерела
Київ • УНН
КИЇВ. 18 жовтня. УНН. У курській області рф безпілотники СБУ щонайменше 18 разів влучили по військовому табору росії біля аеродрому «Халіно». Про це УНН повідомили джерела в СБУ.
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Наші джерела в СБУ підтверджують, що саме Служба безпеки сьогодні вночі організувала «бавовну» в польовому таборі росіян біля села Постоялі двори.
Тут, неподалік від військового аеродрому «Халіно», розміщувались до 3 тис. російських військових та близько 80 одиниць військової техніки.
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"Наразі точна кількість ворожих втрат уточнюється, але очевидно, що ураження були потужними - зафіксовано щонайменше 18 влучань дронів СБУ по табору. Всю ніч росіяни з навколишніх сіл обговорювали у соцмережах звуки вибухів. Хоча дуже дивно, як вони їх могли чути, адже російська влада відрапортувала, що ППО «збила всі безпілотники» і «потєрь нєт", - заявило джерело УНН.
Нагадаємо
Губернатор курської області росії роман старовойт заявив про атаку 10 безпілотників о 5.00 ранку, що летіли на його регіон.