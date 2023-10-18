росіяни заявили про 10 БПЛА, що летіли на Курську область
Київ • УНН
КИЇВ. 18 жовтня. УНН. Губернатор Курської області росії Роман Старовойт заявив про атаку 10 безпілотників о 5.00 ранку, що летіли на його регіон. Про це він повідомив у своїму телеграмі, передає УНН.
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«Сьогодні близько 5-ї ранку в Курському районі силами міноборони росії припинено атаку українських БПЛА: збито 6 безпілотників літакового типу, 4 – придушено засобами РЕБ», — написав Старовойт.
За його даними, постраждалих та руйнувань немає.
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