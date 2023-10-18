у росії заявили про 6 збитих безпілотників над Бєлгородською областю
Київ • УНН
КИЇВ. 18 жовтня. УНН. Губернатор Бєлгородської області росії В'ячеслав Гладков вранці 18 жовтня заявив у Telegram, нібито російська ППО збила 6 безпілотників, передає УНН.
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"У Бєлгородському районі та Яковлевському міському окрузі системою ППО збито 6 БПЛА літакового типу", - написав чиновник.
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За його словами, "оперативні служби уточнюють інформацію про наслідки на землі".
Попередньо постраждалих і руйнувань немає.
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