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в россии заявили о 6 сбитых беспилотниках над Белгородской областью

Киев • УНН

 • 187706 просмотра

КИЕВ. 18 октября. УНН. Губернатор Белгородской области России Вячеслав Гладков утром 18 октября заявил в Telegram, якобы российская ПВО сбила 6 беспилотников, передает УНН.

в россии заявили о 6 сбитых беспилотниках над Белгородской областью

Цитата

"В Белгородском районе и Яковлевском городском округе системой ПВО сбито 6 БПЛА самолетного типа", - написал чиновник.

Детали

По его словам, "оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле".

Предварительно пострадавших и разрушений нет.

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