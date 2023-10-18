в россии заявили о 6 сбитых беспилотниках над Белгородской областью
Киев • УНН
КИЕВ. 18 октября. УНН. Губернатор Белгородской области России Вячеслав Гладков утром 18 октября заявил в Telegram, якобы российская ПВО сбила 6 беспилотников, передает УНН.
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"В Белгородском районе и Яковлевском городском округе системой ПВО сбито 6 БПЛА самолетного типа", - написал чиновник.
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По его словам, "оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле".
Предварительно пострадавших и разрушений нет.
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