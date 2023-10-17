Вандалізм у Криму: окупанти переорали Перепелине поле з червонокнижними рослинами — ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 17 жовтня. УНН. Під Судаком, в окупованому Криму, росіяни розорали Перепелине поле з червонокнижними рослинами. Фото, що підтверджує наругу над природою тамтешньої бухти Капсель опублікували кореспонденти “Крим.Реалії”. Громадська діячка й архітекторка Ольга Вечер, яка активно виступає на захист кримської природи, назвала такі дії вандалізмом, цитує її слова УНН.
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“Пишу з цього приводу звернення в різні інстанції, на жаль, поки що призупинити знищення первозданної природи бухти Капсель не вдається, незважаючи на всі зусилля небайдужої громадськості. Ба більше, за моєю інсайдерською інформацією, сюди — на територію „Таврида.АРТ“ планують провести залізницю та збудувати тут залізничний вокзал”, — повідомила активістка Ольга Вечер.
Деталі
Перепелине поле було буфером, який захищав місцеву природу від негативного антропогенного впливу.
Б'ють на сполох і кримські екологи. В інтерв'ю “Крим.Реалії”, заступник голови кримської республіканської асоціації “Екологія і світ” Андрій Артов повідомив, що забудова цієї території знищить не тільки рідкісні види рослин, а й порушить існуючу екосистему. Адже бухта Капсель — це місце скупчення птахів і дельфінів.
До того ж, за даними кримського еколога, на ділянках, де росіяни розгорнули будівництво, глинистий ґрунт і схилова зона. Усі витівки з розриттям та будівництвом призведуть до того, що можуть розпочатися зсуви ґрунту.
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Додатково
Бухта Капсель входить до охоронної зони пам'ятки природи “Мис Меганом”. З приходом окупаційної влади на півострів у 2019 році, росіяни частину території заповідника позбавили охоронного статусу. Після чого ці території передали в оренду під арт-кластер російського молодіжного руху “Таврида-АРТ”. Капітальне будівництво стартувало на початку 2021 року.
Згідно з останніми даними “Крим.Реалії” від усієї площі пам'ятника природи вцілів тільки південно-східний кут біля мису Меганом.