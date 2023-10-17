Вандализм в Крыму: оккупанты вспахали Перепелиное поле с краснокнижными растениями — СМИ

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“Пишу по этому поводу обращения в разные инстанции, к сожалению, пока приостановить уничтожение первозданной природы бухты Капсель не удается, несмотря на все усилия неравнодушной общественности. Более того, по моей инсайдерской информации, сюда — на территорию „Таврида.АРТ“ планируют провести железную дорогу и построить здесь железнодорожный вокзал”, — сообщила активистка Ольга Вечер.

Детали

Перепелиное поле являлось буфером, который защищал местную природу от негативного антропогенного воздействия.

Бьют тревогу и крымские экологи. В интервью “Крым.Реалии”, зампредседатель крымской республиканской ассоциации “Экология и мир” Андрей Артов сообщил, что застройка этой территории уничтожит не только редкие виды растений, но и нарушит существующую экосистему. Ведь бухта Капсель — это место скопления птиц и дельфинов.

К тому же, по данным крымского эколога, на участках, где россияне развернули строительство, глинистая почва и склоновая зона. Все затеи с разрытием и строительством приведут к тому, что могут начаться сдвиги и оползни.

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Дополнительно

Бухта Капсель входит в охранную зону памятника природы “Мыс Меганом”. С приходом оккупационной власти на полуостров в 2019 году, россияне часть территории заповедника лишили охранного статуса. После чего эти территории передали в аренду под арт-кластер российского молодёжного движения “Таврида-АРТ”. Капитальная стройка стартовала в начале 2021 года.

Согласно последним данным “Крым.Реалии” от всей площади памятника природы уцелел только юго-восточный угол у мыса Меганом.