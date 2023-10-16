У Крымского моста рф возводит новые барьеры для защиты от морских дронов - спутниковый снимок

Цитата

«Инженерные работы на западном подходе к Керченскому мосту, соединяющему россию с Крымом. Кран или земснаряд (в хорошем качестве не видел). (Это – ред.) может указывать на барьерную защиту, аналогичную тем, что установлены дальше вдоль моста для защиты от украинских морских дронов (БМП)», - подписал снимок H I Sutton в Х (Twitter).

Дополнение

Ранее представитель Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук сообщал, что российские оккупанты снова усилили охрану Крымского моста. Держат там сейчас четыре корабля и пять катеров.

Источники в СБУ сообщали, что экспериментальный “Морской малыш” СБУ подбил российский ракетный корабль “Самум”.

Служба Безопасности опубликовала фотографии и видео морских украинских дронов.