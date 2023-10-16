Біля Кримського мосту рф зводить нові бар'єри для захисту від морських дронів - супутниковий знімок
Київ • УНН
КИЇВ. 16 жовтня. УНН. Біля західного боку Кримського мосту росіяни почали зводити нові бар'єри для захисту від морських дронів. Про це УНН повідомляє з посиланням на знімок опублікований OSINT-дослідником H I Sutton.
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«Інженерні роботи на західному підході до Керченського мосту, що з'єднує росію з Кримом. Кран або земснаряд (у хорошій якості не бачив). (Це – ред.) може вказувати на бар'єрний захист, аналогічний до тих, що встановлені далі вздовж мосту для захисту від українських морських дронів (БМП)», - підписав знімок H I Sutton у Х (Twitter).
Доповнення
Раніше представник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук повідомляв, що російські окупанти знову посилили охорону Кримського мосту. Тримають там зараз чотири кораблі та п'ять катерів.
Джерела в СБУ повідомляли, що експериментальний “Морський малюк” СБУ підбив російський ракетний корабель “Самум”.
Служба Безпеки опублікувала фотографії та відео морських українських дронів.