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Морской дрон СБУ устроил "хлопок" ракетному кораблю "Самум" - источники

Морской дрон СБУ устроил "хлопок" ракетному кораблю "Самум" - источники

Киев • УНН

 • 390512 просмотра

КИЕВ. 15 сентября. УНН. Экспериментальный “Морской малыш” СБУ подбил российский ракетный корабль “Самум”, передает УНН с ссылкой на источники в СБУ.

Детали

По информации от наших источников, вчера морской дрон СБУ устроил “хлопок” ракетному кораблю “Самум” недалеко от входа в Севастопольскую бухту. “Морской малыш” попал в заднюю правую часть рашистского судна, нанеся значительные повреждения, корабль потерял ход.

Источники отмечают, что россиянам пришлось отбуксировать “Самум” на ремонт с большим дифферентом на корму и креном на правый борт.

“Для этой атаки СБУ использовала экспериментальный образец морского дрона, который способен работать в шторм, скрываясь от обнаружения за высокими волнами. Во время спецоперации высота волн достигала 1,5 — 2 м”, — добавил собеседник УНН.

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Ранее

Силы обороны ударили по двум патрульным кораблям рф типа “Василий Быков” в юго-западной части Черного моря. Как сообщили в СтратКоми ВСУ, есть повреждения.

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