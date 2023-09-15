Морской дрон СБУ устроил "хлопок" ракетному кораблю "Самум" - источники
Киев • УНН
КИЕВ. 15 сентября. УНН. Экспериментальный “Морской малыш” СБУ подбил российский ракетный корабль “Самум”, передает УНН с ссылкой на источники в СБУ.
Детали
По информации от наших источников, вчера морской дрон СБУ устроил “хлопок” ракетному кораблю “Самум” недалеко от входа в Севастопольскую бухту. “Морской малыш” попал в заднюю правую часть рашистского судна, нанеся значительные повреждения, корабль потерял ход.
Источники отмечают, что россиянам пришлось отбуксировать “Самум” на ремонт с большим дифферентом на корму и креном на правый борт.
“Для этой атаки СБУ использовала экспериментальный образец морского дрона, который способен работать в шторм, скрываясь от обнаружения за высокими волнами. Во время спецоперации высота волн достигала 1,5 — 2 м”, — добавил собеседник УНН.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Работает ГУР: Федоров показал видео атаки украинского дрона на российский корабль
Ранее
Силы обороны ударили по двум патрульным кораблям рф типа “Василий Быков” в юго-западной части Черного моря. Как сообщили в СтратКоми ВСУ, есть повреждения.