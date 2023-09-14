Працює ГУР: Федоров показав відео атаки українського дрона на російський корабель
Київ • УНН
КИЇВ. 14 вересня. УНН. Глава Мінцифри Михайло Федоров показав відео атаки українського дрона на російський корабель, передає УНН.
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"Працює ГУР. Працюють донори United24. Працюють українські технології. Працюємо всі на перемогу". - написав Федоров.
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