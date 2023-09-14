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29 березня, 17:57 • 269924 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 355091 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 296901 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 332148 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

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29 березня, 07:30 • 297443 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 218035 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 203065 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 163527 перегляди

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Працює ГУР: Федоров показав відео атаки українського дрона на російський корабель

Працює ГУР: Федоров показав відео атаки українського дрона на російський корабель

Київ • УНН

 • 1546658 перегляди

КИЇВ. 14 вересня. УНН. Глава Мінцифри Михайло Федоров показав відео атаки українського дрона на російський корабель, передає УНН.

Цитата

"Працює ГУР. Працюють донори United24. Працюють українські технології. Працюємо всі на перемогу". - написав Федоров.

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