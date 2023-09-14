Работает ГУР: Федоров показал видео атаки украинского дрона на российский корабль
Киев • УНН
КИЕВ. 14 сентября. УНН. Глава Минцифры Михаил Федоров показал видео атаки украинского дрона на российский корабль, передает УНН.
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"Работает ГУР. Работают доноры United24. Работают украинские технологии. Работаем все на победу", - написал Федоров.
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