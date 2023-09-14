Українські військові уразили два російських корабля у Чорному морі: є пошкодження

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"14 вересня вранці Сили оборони завдали удару по двох патрульних кораблях країни-агресора Росії проєкту 22160 типу Василий Быков у південно-західній частині Чорного моря. Є певні пошкодження", - йдеться у повідомленні СтратКому в Telegram.

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Нагадаємо

Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 270 970 осіб, 4599 танків та сотень одиниць іншої військової техніки.