Ще плюс 620: Генштаб оновив дані про ліквідованих окупантів
Київ • УНН
КИЇВ. 14 вересня. УНН. Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 270 970 осіб, 4599 танків та сотень одиниць іншої військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.
Деталі
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.09.23 орієнтовно склали:
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- особового складу ‒ близько 270970 (+620) осіб,
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- танків ‒ 4599 (+15) од,
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- бойових броньованих машин ‒ 8810 (+18) од,
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- артилерійських систем – 5944 (+42) од,
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- РСЗВ – 769 (+3) од,
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- засоби ППО ‒ 517 (+0) од,
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- літаків – 315 (+0) од,
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- гелікоптерів – 316 (+0) од,
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- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4697 (+47),
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- крилаті ракети ‒ 1455 (+0),
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- кораблі /катери ‒ 20 (+1) од,
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- підводні човни - 1 (+1) од,
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- автомобільної техніки та автоцистерн – 8458 (+14) од,
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- спеціальна техніка ‒ 889 (+5).
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Доповнення
Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдали 14 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.