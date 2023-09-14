Ще плюс 620: Генштаб оновив дані про ліквідованих окупантів

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Київ • УНН

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КИЇВ. 14 вересня. УНН. Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 270 970 осіб, 4599 танків та сотень одиниць іншої військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.

Деталі

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.09.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 270970 (+620) осіб,
  • танків ‒ 4599 (+15) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 8810 (+18) од,
  • артилерійських систем – 5944 (+42) од,
  • РСЗВ – 769 (+3) од,
  • засоби ППО ‒ 517 (+0) од,
  • літаків – 315 (+0) од,
  • гелікоптерів – 316 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4697 (+47),
  • крилаті ракети ‒ 1455 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 20 (+1) од,
  • підводні човни - 1 (+1) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 8458 (+14) од,
  • спеціальна техніка ‒ 889 (+5).

Доповнення

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдали 14 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

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