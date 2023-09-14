Еще плюс 620: Генштаб обновил данные о ликвидированных оккупантах

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Киев • УНН

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КИЕВ. 14 сентября. УНН. Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 270 970 человек, 4599 танков и сотен единиц другой военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.

Детали

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 14.09.23 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 270970 (+620) человек,
  • танков - 4599 (+15) ед,
  • боевых бронированных машин - 8810 (+18) ед,
  • артиллерийских систем – 5944 (+42) ед,
  • РСЗО – 769 (+3) ед,
  • средства ПВО - 517 (+0) ед,
  • самолетов – 315 (+0) ед,
  • вертолетов – 316 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 4697 (+47),
  • крылатые ракеты - 1455 (+0),
  • корабли /катера - 20 (+1) ед,
  • подводные лодки - 1 (+1) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 8458 (+14) ед,
  • специальная техника - 889 (+5).

Дополнение

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесли 14 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

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