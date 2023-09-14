Еще плюс 620: Генштаб обновил данные о ликвидированных оккупантах
Киев • УНН
КИЕВ. 14 сентября. УНН. Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 270 970 человек, 4599 танков и сотен единиц другой военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.
Детали
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 14.09.23 ориентировочно составили:
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- личного состава - около 270970 (+620) человек,
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- танков - 4599 (+15) ед,
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- боевых бронированных машин - 8810 (+18) ед,
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- артиллерийских систем – 5944 (+42) ед,
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- РСЗО – 769 (+3) ед,
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- средства ПВО - 517 (+0) ед,
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- самолетов – 315 (+0) ед,
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- вертолетов – 316 (+0) ед,
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- БПЛА оперативно-тактического уровня – 4697 (+47),
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- крылатые ракеты - 1455 (+0),
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- корабли /катера - 20 (+1) ед,
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- подводные лодки - 1 (+1) ед,
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- автомобильной техники и автоцистерн – 8458 (+14) ед,
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- специальная техника - 889 (+5).
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Дополнение
За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесли 14 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.