Еще плюс 620: Генштаб обновил данные о ликвидированных оккупантах

КИЕВ. 14 сентября. УНН. Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 270 970 человек, 4599 танков и сотен единиц другой военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.